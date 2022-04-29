Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı - Son Dakika

Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Vatan Mahallesi'nde N.E'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 20 ekip ve iş makinesiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın yerine gelerek incelemede bulundu.