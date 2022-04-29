Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı

29.04.2022 02:54

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Isparta'da yapı firmasına ait depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Vatan Mahallesi'nde N.E'ye ait inşaat yapı firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 20 ekip ve iş makinesiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın yerine gelerek incelemede bulundu.

Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı
Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika... Yapı firmasına ait depoda yangın çıktı - Son Dakika
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