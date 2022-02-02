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Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

02.02.2022 13:12
Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı toplam 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı toplam 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonlarda 34 şüpheli şahsın yakalandığı, şahıslara ait toplamda 21,56 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 52 adet fişek, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından haklarında adli işlem yapıldığı, 4 şüpheli şahsın ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

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Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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