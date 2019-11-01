Son Dakika Haberleri: Isparta'da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı

Isparta'da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı

6 saat önce

Isparta'da yapılan 7 operasyonda, 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da yapılan 7 operasyonda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Isparta'da yapılan 7 operasyonda, 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15-31 Ekim tarihleri arasında 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan operasyonlarda, 50 bin 120 dal kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron sigara, 583 bin 800 dal boş makaron, 431 kutu gümrük kaçağı ilaç, 54 şişe kaçak alkollü içecek, 2 adet elektronik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.


Yapılan 7 operasyonda toplam 15 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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