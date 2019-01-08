Isparta'da Yarın Okullar Tatil Edildi
37 dakika önce
Isparta'da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Isparta
'da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Isparta Valiliği
tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır" denildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:49 Kaynak: İHA
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