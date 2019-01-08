Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Isparta'da Yarın Okullar Tatil Edildi

37 dakika önce

Isparta'da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta'da Yarın Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Isparta'da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır" denildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

Isparta Valiliği, Isparta, Güncel
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