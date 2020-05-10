Isparta'da yaşlılar 4 saatlik izinde kabristanlık ziyareti yaptı - Son Dakika

Isparta'da yaşlılar 4 saatlik izinde kabristanlık ziyareti yaptı

Kimisi bankta oturdu, kimisi ayakta sohbet edip, hasret giderdi

ISPARTA - Isparta'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 4 saatlik izinlerinde vefat eden aile büyüklerini kabristanlıkta ziyaret ederek, dua okudular. Ayrıca yaşlılar, kent merkezinde banklarda oturup, yürüyüş yaptılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Isparta'da 4 saatlik izni kullanan bazı yaşlılar, Asri Mezarlık'ta vefat eden aile büyüklerini ziyaret ederek, mezarlarını temizledi, çiçekleri suladı ve dua okudular.

Parklarda oturdular, birbirleriyle hasret giderdiler

Öte yandan Isparta'da kent merkezinde 65 yaş ve üzeri vatandaş yoğunluğu yaşandı. Özellikle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı etrafındaki park ve banklarda oturan yaşlılar, zaman zaman bu bölgede yürüyüş yaptı. Yaşlılar, birbirleriyle sohbet de ederek hasret giderdi.

"4 saatlik izni kabristanlık ziyaretiyle geçirmek istedim"

İsmail Toksöz(72), korona virüs dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirterek, 4 saatlik izni bu amaçla kullanmak istediğini söyledi. Toksöz, "Anne ve babamın mezarlarını ziyaret ediyorum. Güller vardı, onları budadık ve dua ettik. Allah herkesin duasını kabul etsin ve bir an önce bu virüsten kurtarsın, tek dileğimiz bu" dedi.

"4 saatlik iznin Anneler Günü'ne denk gelmesi bir nimet oldu"

Anneler Günü'nün de ayrı bir gurur meselesi olduğuna değinen Toksöz, annesinin vefat ettiğini, o yüzden dua okumaya geldiğini söyledi. Toksöz, "Devletimizin verdiği izin güzel bir şekilde Anneler Günü'ne denk geldi. O da bizim için büyük bir nimet oldu" diye konuştu.

"Anne, baba ve ablamın mezarını ziyaret ediyorum"

İbrahim Genç yaklaşık 60 gündür evde olduğunu ve bu süreçte dışarı çıkmadığını söyledi. 4 saatlik izinde anne, baba ve ablasının mezarlarını ziyaret etmek istediğini belirten Genç, "Herkese sağlıklı günler diliyorum. Allah sağlık çalışanlarımıza zarar vermesin. Bugün Anneler Günü. Vefat eden annelere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı günler diliyorum" dedi.

"Bir daha gelip göremem diye ilk fırsatta annem ve babamın mezarlığına geldim"

Lütfullah Keser korona virüsten dolayı evde kaldıklarını ancak sıkıldıklarını ifade etti. Salgın sürecinin devam ettiğine değinen Keser, "Geleceğimizin ne olduğu belli değil çünkü salgın devam ediyor. Bir daha gelip göremem diye ilk fırsatta annem ve babamın mezarlığına geldim. Anneler Günü dolayısıyla da hüzünlüyüz. Çocuklarım Antalya'da yaşıyor. Onlardan da uzağım. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

"1,5 aydır evdeydim, 4 saatlik iznimi kullanmaya çıktım"

Kent merkezinde bir bankta oturan Betül Yorgancı1,5 aydır evde olduğunu belirterek, "Bugün 4 saatlik hakkımızı kullanmaya çıktım. İhtiyaçlarımı aldım. Kalan ihtiyaçlarımı da alıp, evime döneceğim" dedi.

"Devletimiz cansiperane çalışıyor ben de kurallara uyuyorum"

Evde kaldığı sürede balkonda yürüyüş yaptığını ve merdiven inip, çıktığını ifade eden Yorgancı, "Sokağa çıkamıyoruz çünkü devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşı için cansiperane çalışıyor. Ben de kurallara uyuyorum. Bugün de hakkımı kullanmaya çıktım" diye konuştu.