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Isparta'da yavru kedi kurtarma operasyonu

58 dakika önce

Isparta'da yavru kedi kurtarma operasyonuISPARTA - Isparta'da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi.

Isparta'da yavru kedi kurtarma operasyonu

ISPARTA - Isparta'da yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışma sonucunda minik kediyi araçtan çıkardı.

Isparta'da Bahçelievler mahallesi İstanbul caddesinde park halinde bulunan bir aracın motor bölümüne yavru bir kedinin girdiği fark edildi. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu minik kedi araçtan çıkarıldı.

Kurtarılan ve korkan kediye çevredeki vatandaşlar süt verdi. Yzvru kedi itfaiye ekiplerince alınarak Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezine götürüldü.

İtfaiye, Isparta, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
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