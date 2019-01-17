Isparta'da Yavru Köpek Kulakları Kesik Halde Bulundu
1 saat önce
ISPARTA'da kulakları kesilmiş yavru köpek bulundu.
ISPARTA'da kulakları kesilmiş yavru köpek bulundu. Kulaklarından biri işitme kaybı oluşturabilecek düzeyde kesildiği belirlenen yavru köpek, tedaviye alındı.
? Isparta
Sokak Hayvanları (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, 12 Ocak'ta Halıkent Mahallesi mevkiinde kulakları kesilmiş bulunan 2,5 aylık yavru köpek bulduklarını söyledi. Köpeğin veterinere götürülerek tedaviye alındığını belirten Aynur Gül Asem, "Bir arkadaşımız tarafından sokakta bulundu. Kulakları kesilmiş ve terk edilmiş veya bahçesinden kendisi de kaçmış olabilir. Yavrunun kulaklarını makasla kesmişler ve bu şekilde bırakmışlar. Yaraları çok ağır. Her şeye rağmen hala insanları seviyor. Hala bizlere güveniyor. Özellikle, 'köpekler vahşidir' diyen insanlara söylemek istediğim de bu. Bunlar insansız yaşayamaz. Ne yaparsanız yapın, hala daha güvenleri var ve biz onların güvencesiyiz" dedi.
Veteriner hekim Abdullah Koyun
da köpeğin kulaklarından birinin işitme kaybı oluşturabilecek düzeyde dipten kesildiğini kaydederek, hayvanın tedavisinin devam ettiğini aktardı.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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