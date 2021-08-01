Üye Girişi
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı - Son Dakika

Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı

01.08.2021 10:02

Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı Deregümü köyünde bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor Köy muhtarı Toprakçı: "Arılı ürettiğimiz domatesleri tüketiciler gönül rahatlığıyla tüketebilirler" Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı...

Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı

Deregümü köyünde bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekleniyor

Köy muhtarı Toprakçı: "Arılı ürettiğimiz domatesleri tüketiciler gönül rahatlığıyla tüketebilirler"

ISPARTA - Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretim yapılan domates hasadı başladı. Bu yıl 750 dekar alanda yapılan üretimde yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip Isparta, domates üretimiyle de dikkat çekiyor. Özellikle merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında örtü altı üretilen domates iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 750 dekar alanda yapılan üretimden 10 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Seralarda hummalı çalışma

Yaklaşık 3 ay önce fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, seralardan ilk ürünlerini almaya başladı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan domates hasadında ürünler tek tek toplanarak, özenle kasalara yerleştiriliyor. Seralarda kamyonete yüklenen domates kasaları köy merkezine getirilerek buralarda kamyonlara aktarılıyor. Deregümü domatesi kamyonlarla İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi illere gönderiliyor. Köyde domates hasadının Kasım ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Dekar başı 15 ton üretim bekliyoruz"

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, domates hasadının bekledikleri ölçüde güzel geçtiğini belirterek, bu sene yaklaşık 750 dekar alanda dikim yapıldığını söyledi. Dekar başına 15 ton domates beklediklerini ifade eden Toprakçı, "Domateslerimizi Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir gibi illerimize sevk ediyoruz. Şuan için fiyatlardan ne kadar memnun olsak da girdilerimiz pahalı. Köyümüze henüz ihracat firması gelmedi. Kendisi 15 gün sonra geleceğini söylüyor. Hasat yeni başladığı için halcilerimiz iç piyasa için domates çekmekte yeterliler. Şimdilik ihracatçı firma gelmeden domateslerimiz alınıyor. Ama ihracatçı firmanın da gelmesiyle domatesimizin daha iyi alınacağını düşünüyoruz" dedi.

"Büyükşehirdeki marketler özellikle Isparta domatesi istiyor"

Deregümü domatesinin yayla şartlarında yetiştiğine değinen Toprakçı, "Domates yaz sebzesidir. Gecelerin soğuk, gündüzlerin sıcak olması ürüne ayrı bir tat katıyor. Domatesimizi tamamen arılı bir şekilde yetiştiriyoruz. İlaç ve gübrelerimizi ziraat mühendisleri kontrolünde kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçların gününü bekledikten sonra hasadımızı yapıyoruz. Ürünü verdiğimiz yerlerden de pozitif anlamda karşılık görüyoruz. Ankara, İstanbul gibi yerlerdeki marketler özellikle Isparta domatesini istiyorlar. Tüketiciler domatesimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirler çünkü arılı bir şekilde yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız kendi evlerinde yetiştirmiş gibi gönül rahatlığı ile domateslerimizi yiyebilirler" diye konuştu.

"Nüfusumuz kadar istihdam sağlıyoruz"

Muhtar Toprakçı, bu yıl köyde 10 bin ton civarında domates rekoltesi beklediklerini belirterek, "Üretim yaparken istihdam da sağlıyoruz. 2 bin 500 nüfusu olan köyünüze nüfusumuz kadar daha istihdam sağlıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz" dedi.

"Fiyatlar geçen yıla göre daha iyi"

Domates üreticisi Mustafa Bilgin ise hasadın başlangıcında fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Domatesin kilogram fiyatının serada 3 lira ila 3.80 TL arasında değiştiğini kaydeden Bilgin, "Başlangıcı 2.80 TL olmuştu. Şuandaki fiyatlar bizi memnun ediyor. Geçen yıl fiyatlar 2 liranın altında çok düşüktü. Bu sene daha iyi. Maliyetler yükseliyor fiyatlar yükselmiyordu. Ancak bu sene fiyatlar biraz daha iyi. Toplanan ürünlerimizi toptancıya veriyoruz. Benim alanım küçük olduğu için pazara veriyorum. Pazarda da 4.50-5 lira arasında satıyoruz" dedi.

Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı
Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı

İstanbul, Isparta, Domates, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Mersin ve Antalya'dan güzel haber! 3 noktada devam eden yangınlar kontrol altına alındı 09:32 Son Dakika: Mersin ve Antalya'dan güzel haber! 3 noktada devam eden yangınlar kontrol altına alındı 10 yıl sonra bir ilk! Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı, başkanlık sinyali verdi 08:47 10 yıl sonra bir ilk! Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı, başkanlık sinyali verdi Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 07:38 Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi 06:04 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım 00:20 Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti 23:11 Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü 22:04 Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi Galatasaray'ın Berkan Kutlu transferinde senet krizi         
09:57
Parkta bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Parkta bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı         
09:11
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haber! Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haber! Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi         
08:25
İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı         
06:08
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu         
00:37
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar         
23:51
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 10:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da yayla şartlarında domates hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement