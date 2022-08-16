Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar - Son Dakika
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Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar

16.08.2022 11:18
Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar

ISPARTA'da, Yazılı Kanyon'daki derede lise müdür yardımcısı Veysel Serbak'ın cansız bedenine ulaşılırken, bölgede mahsur kalan 3 kişi ise ekipler tarafından 15,5 saatte kurtarıldı.

ISPARTA'da, Yazılı Kanyon'daki derede lise müdür yardımcısı Veysel Serbak'ın cansız bedenine ulaşılırken, bölgede mahsur kalan 3 kişi ise ekipler tarafından 15,5 saatte kurtarıldı. 4 kişinin, doğa yürüyüşünde oldukları öğrenildi.

Isparta'da 4 kişi, pazar günü saat 09.00 sıralarında, araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesindeki hidroelektrik santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon yönünde doğa yürüyüşüne çıktı. Yakınlarının 1 gün boyunca haber alamayıp, ihbarda bulunmasıyla bölgeye AFAD ve Jandarma Arama- Kurtarma Timi sevk edildi. Kanyonda arama- kurtarma çalışması, dün saat 09.00 sıralarında başlatıldı. Aramalar sonucu dün saat 18.00 sıralarında Veysel Serbak'ın derede cansız bedeni bulundu. Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı'ya ise saat 00.30 sıralarında, mahsur kaldıkları Yeşildere köyü Çürük mevkisinde ulaşıldı. Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, kontrol amaçlı sağlık muayenesinden geçirildi.Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Veysel Serbak'ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.


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Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA

Sütçüler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Müdür yardımcısının öldüğü kanyondan 15 saatte kurtarıldılar - Son Dakika
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