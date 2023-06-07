"Yemeği ısıt, geliyorum" diyerek evden çıkan gelinini inşatta ölü halde buldu - Son Dakika
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"Yemeği ısıt, geliyorum" diyerek evden çıkan gelinini inşatta ölü halde buldu

"Yemeği ısıt, geliyorum" diyerek evden çıkan gelinini inşatta ölü halde buldu

07.06.2023 14:28

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde evden çıktıktan sonra kaybolan Semiha K., bir inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi gelininin çıkmadan evvel, "Yemeği ısıt, geliyorum" dediğini belirtti.

Şarkikaraağaç ilçesinde oturan 46 yaşındaki Semiha K., dün saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra Şarkikaraağaç- Kızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu.

"YEMEĞİ ISIT, GELİYORUM" DEYİP EVDEN AYRILDI

Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Semiha K.'den haber alamayınca aramaya çıktığını anlatan E.K., bir süre sonra yapımı devam eden bir inşaatın bahçesinde gelinini hareketsiz yatarken gördüğünü, çevredeki çocukların yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğini aktardı. Semiha K.'nin cenazesinin Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden çıkan gelinini inşatta ölü halde buldu - Son Dakika


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