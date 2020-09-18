Isparta'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servisleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Isparta'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servisleri dezenfekte edildi

ISPARTA - Isparta'da eğitim öğretim yılının başlangıcı öncesinde öğrenci servisleri dezenfekte edildi. Kentte öğrenci taşımada tek yetkili kuruluş olan kooperatifin Başkanı Ali İhsan Kaya, okulların kapandığı 13 Mart'tan beri zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Isparta'da öğrenci taşıma hizmetinde tek yetkili kuruluş olan Ser-Tur Kooperatifi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin sağlıklı bir şekilde taşınması için tedbirlerini aldı. 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak kademeli yüz yüze eğitim öncesi tüm okul servisleri dezenfekte edildi.

"Öğrencilerimiz serviste sürekli aynı koltukta taşınacak"

Dezenfekte işlemi sonrası açıklama yapan Ser-Tur Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kaya, "Yeni eğitim öğretim dönemine araçlarımızı dezenfekte ettirerek giriyoruz. Zaten her akşam, araçlarımız dezenfekteden geçiriliyor. Pandemi süreci nedeniyle aldığımız tedbirler kapsamında iki koltuktan biri kullanılmayacak. Öğrencilerimiz serviste sürekli aynı koltukta taşınacak. Başka koltuğa oturamayacak. Tüm araçlarımızda el dezenfeksiyonları olacak. Maskesiz öğrenci taşınmayacak. Öğrencilerin servise binmeden önce ateş ölçümlerini de yapacağız. Velilerimiz bizlere güvensinler. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda özverili bir şekilde çalışarak öğrencilerimizin sağlıklı sıhhatli şekilde taşınmasını sağlayacağız" dedi.

"13 Mart'tan bu yana hiçbir faaliyetimiz ve gelirimiz yok"

Pandemi sürecinin servis sektörünü etkilediğini belirten Kaya, okulların kapandığı 13 Mart'tan bu yana hiçbir faaliyette bulunmadıklarını söyledi. Kaya, "O günden beri okul servis araçları olarak maddi bir gelirimiz olmadı. Şu anda beklemedeyiz. Önümüzdeki dönemde okullarımız açılırsa madde anlamda tekrar gelir elde etmiş olacağız. Biz öğrencilerimizi kendi çocuklarımızı taşır gibi taşıyoruz. Öğrenciler olmadığı zaman bir boşluğa düşmüş gibi hissettik. Çünkü öğrenci olmadan hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

"Tüm planlamalar yapıldı"

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ise kentte okul servislerinin gerekli korona virüs tedbirlerini aldıklarını belirtti. Yücedağ, "Tüm planlamalar yapıldı. Öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir biçimde taşımak adına bu çalışmalar yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.