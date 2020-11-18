Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti - Son Dakika

Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti

18.11.2020 12:41

Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti Isparta'da vaka artışlarının ardından kamuoyu adına önemli bir görev üstlenen yerel medya çalışanlarına Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti

ISPARTA - Isparta'da vaka artışlarının ardından kamuoyu adına önemli bir görev üstlenen yerel medya çalışanlarına Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki işbirliği kapsamında kentteki yerel medya çalışanları Kovid-19 PCR testine tabi tutuldu. Sabah saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gelen medya çalışanlarından özel kıyafetli sağlık personeli PCR sürüntü testi aldı. Alınan Kovid-19 test örneklerinin sonuçlarının gün içerisinde açıklanacağı bildirildi.

"Test verirken korkulacak bir durum yok"

Gazeteci Tuna Ünal, Gazeteciler Cemiyeti ile İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki sözlü anlaşma gereği basın mensuplarına Kovid-19 testi uygulandığını belirterek, test vermenin korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Vatandaşların test konusunda bir endişesi bulunduğunu ifade eden Ünal, "Çubuk acıtıyor diye bir söylenti var ama öyle bir durum yok. Vatandaşlarımız testlerini rahatlıkla yaptırabilir. Sağlık çalışanlarımız da bizimle oldukça ilgilendiler" dedi.

"Gazeteciler de risk grubunda"

Geçen yıl Çin'de başlayıp daha sonra Türkiye ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün halen bulaşmaya devam ettiğini kaydeden Tuna Ünal, "Vatandaşlarımızı açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyorum. Lütfen kurallara uyalım. Bu acının tarifi yok. Virüs nedeniyle birçok sevdiğimizin cenazesine bile ne yazık ki katılamadık. Kısa sürede bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Sağlık çalışanlarımız, polisimiz kadar basın mensuplarımız da sahada aktif olarak çalışıyor. Risk grubunda bulunan mesleklerden birisi de gazeteciler. Hem biz kendimizi tehlikeye atmayalım hem de karşımızdakileri tehlikeye atmayalım diye böyle bir organizasyona başvurduk. İnşallah sonuçlarımız negatif çıkar ve kimseye bizden bulaşmaz" diye konuştu.

"'Bana bulaşmaz' gibi bir düşüncenin olmaması gerekiyor"

Gazeteci Büşra Akgün, daha önce Kovid-19'a yakalandığını, karantina sürecinden sonra bir daha test vermediğini, bu yüzden kendisinin yeniden test vermesinin faydalı olduğunu söyledi. Test sonucuna göre davranacağını ifade eden Akgün, "Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. 'Bana bulaşmaz' gibi bir düşüncenin olmaması gerekiyor. Bu hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Çok zor bir süreç oldu. 10 gün süreyle evde yattım ve hiç dışarı çıkmadım. Tabi bu durum hastanede yatmaktan daha iyidir. Ama herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

"Medya çalışanları sahada yoğun bir şekilde çalışıyor"

Medya çalışanlarının her gün ekranlarda ve gazete sayfalarında korona virüsle ilgili gelişmeleri vatandaşlara aktarmak için sahada yoğun bir şekilde çalıştığını belirten gazeteci Bora Tüfekli de "Bu anlamda bizler için de hem kendi hem de toplumun sağlığı açısından böyle bir organizasyon güzel oldu. Sağlık çalışanlarımızın nasıl yoğun çalıştıklarını burada bir kez daha gördük. Riskli bir meslek grubundalar. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda toplumun duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım" ifadelerini kullandı.

"Tedbirlere uyarsak başarılı oluruz"

Filyasyon ekibinde görevli Diş Hekimi Mesut İzciler ise, vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda tavsiyede bulundu. İzciler, "Vatandaşlarımız maske ve sosyal mesafeye dikkat ederlerse Türkiye'de genelinde bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti
Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti
Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti
Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Isparta'da yerel medya çalışanları Kovid-19 testinden geçti - Son Dakika


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