Isparta'da yerleşkedeki inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi Afyonkarahisar'da defnedildi - Son Dakika

Üniversiteden hocaları ve sınıf arkadaşlarının da bulunduğu helallik alımı sırasında Cirit'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Mardin'deki bin 700 yıllık kilise 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak