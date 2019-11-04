Son Dakika Haberleri: Isparta'da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor
Son Dakika Güncel Isparta'da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor

Isparta'da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor

6 saat önce

Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından sürdürülen çalışma ile yetim çocukların bisikletle buluşturulmasına devam edildi.

Isparta'da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor, System.String[]

Isparta'da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından sürdürülen çalışma ile yetim çocukların bisikletle buluşturulmasına devam edildi.


Kentte, yardıma muhtaç öğrenciler başta olmak üzere, birçok konuda destek sağlayan, aynı zamanda özellikle anne ve babaları bulunmayan çocuklara hassasiyetle yaklaşan İYİLİKDER, bisiklete sahip olmayan yetimleri bisikletle buluşturmayı sürdürüyor.


Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİLİKDER mensupları, diğer yandan tamamlanan hediyeleri yeni sahiplerine teslim ettiler.


Isparta'daki tüm yetimleri kapsaması amaçlanan projenin, bağışçıların desteği ile devam ettiği kaydedildi.


Evlerinde araba ve bisikletleri olmayan yetim çocuklara, bisiklet alınmasını hedefleyen proje çerçevesinde tüm yetimler, bisikletli oluncaya kadar çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.


"Yetim çocuklarımızın hayatlarını bir dokunuş, bir tebessüm"


"Bu çalışma, yaşadığımız dönemin, en düşük standartlarında hayatlarını sürdürmekte olan çocuklarımızın, hayatlarına ve gönüllerine bir dokunuş, bir tebessüm temasını işlemektedir" diyen İYİLİKDER Başkanı Ramazan Toker, bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederken, "Eğer çevremizde ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımız varsa bize ulaştırılsın" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Isparta, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]