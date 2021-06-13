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Isparta'da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi - Son Dakika

Isparta'da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi

13.06.2021 03:23
Isparta'da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi, System.String[]

Gülden lavantaya, zambaktan kekiğe kadar bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilerek işlendiği Isparta'da şimdi ise ekinezya yetiştirilmeye başlandı.

Gülden lavantaya, zambaktan kekiğe kadar bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilerek işlendiği Isparta'da şimdi ise ekinezya yetiştirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2018 yılında Güneykent'te deneme amaçlı diktiği ekinezyaların başarılı bir şekilde yetişmesinin ardından Isparta'da ekinezya devlet desteğiyle birlikte farklı bölgelerde de dikilmeye başladı. Ekinezya tıbbi ve aromatik bir bitki olmasının yanında çiçeklenme döneminde güzel bir manzaraya da sahip oluyor.

Bu kapsamda Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından Atabey- İslamköy'de 2 bin metrekarelik alanda Isparta İl Özel İdaresi destekleriyle ekinezya ekimi gerçekleştirildi. Kooperatif üyelerinin imece usulüyle gerçekleştirdiği dikime Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak ekinezya fidelerini toprakla buluşturdu. Burada yaptığı açıklamada Isparta'nın bir tarım şehri olduğunu bunun yanında tıbbı aromatik bitkilerin çiçeklenme döneminde özellikle turizmde de bilinirliliğini arttırdığını söyleyerek kadın kooperatiflerine ekonomik kazanç sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Gülümse Isparta Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dilek Gündüz ise oluşturdukları bahçede hem ekinezyayı işlemeyi hem de görsel açıdan kırsal turizm faaliyetlerinde bulunmayı amaçladıklarını söyleyerek her konuda kendilerine destek olan Vali Seymenoğlu'na tüm üyeleri adına teşekkürlerini iletti.

Tarlada ayrıca deneme amaçlı olarak aronya bitkisi dikimi de gerçekleştirildi.

Isparta'da ekinezya dikilen bir diğer bölge ise muhteşem Eğirdir gölü manzaralı Sorkuncak köyü. Köyde gül ve lavanta tarlalarının ardından yüzde 25'i çiftçi yüzde 75'i devlet destekli oluşturulan ilk ekinezya tarlasında fideler Vali Seymenoğlu'nun katılımıyla toprak buluşturuldu. Eğirdir gölü manzaralı tarlada 5 bin metrekarelik alana dikilen ekinezyalar kırsal turizm alanında son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Sorkuncak'ta gül ve lavanta tarlalarıyla birlikte ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunacak.

Tarlasına ekinezya diken Sorkuncaklı çiftçi Tuğrul Yıldırım köylerindeki turizm faaliyetlerine katkı sunabilmek adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyerek çiçeklenme döneminde tüm ziyaretçileri Eğirdir gölü manzarası eşliğinde ekinezyaları görmeye davet etti.

Vali Seymenoğlu ardından yine Sorkuncak'ta oluşturulan 130 dönümlük lavanta tarlasında beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel ile birlikte incelemelerde bulundu.

Sorkuncak'ta Eğirdir gölüne nazır bir alanda oluşturulan lavanta tarlası ile ilgili bilgi veren Eğirdir Kaymakamı Çelik "Sorkuncak Eğirdir ilçemizin en gözde köyü. Lavanta ve gülleriyle Sorkuncak köyümüz gerçekten çok fotoğrafik bir köy. Köyümüzde 130 dönümlük alanda 2018 yılında lavanta dikimi gerçekleştirdik. Lavantalarımız 3 yaşında olup görsel olarak da bizlere hitap etmeye başladılar. Yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamıyla kendini gösterecek ve artık köyümüzün de kaderi tamamıyla değişmiş olacak. Burası artık turistik bir köy haline gelecek. Lavanta, gül, göl böylesi bir üçleme içerisinde bizler de misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Isparta'da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi

Ekinezya, Lavanta, Eğirdir, Isparta, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Isparta'da Yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkilere Bir Yenisi Daha Eklendi - Son Dakika


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