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Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

05.02.2022 19:25

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ediyor.

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası bozulan ve yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışması devam ediyor.

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde yaşanan elektrik kesintisi ile birlikte bozulan ve yıkılan elektrik direkleri özel ve kamu personelleri tarafından onarılıyor.

Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor
Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor
Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor

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Isparta, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da yıkılan elektrik direklerinin onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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