Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yılbaşı Öncesi 300 Polis ve 51 Ekiple Huzur Operasyonu

Isparta'da Yılbaşı Öncesi 300 Polis ve 51 Ekiple Huzur Operasyonu

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde ülke genelindeki 'Türkiye Huzur Güven-9' uygulaması çerçevesinde, Isparta'da 300 polisten oluşan 51 ekip ile 26 farklı noktada 2 bin 650 şahıs sorgulandı, 114 umuma açık iş yeri ve 604 araç denetlenerek kontrol edildi.

Isparta'da Yılbaşı Öncesi 300 Polis ve 51 Ekiple Huzur Operasyonu, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde ülke genelindeki 'Türkiye Huzur Güven-9' uygulaması çerçevesinde, Isparta'da 300 polisten oluşan 51 ekip ile 26 farklı noktada 2 bin 650 şahıs sorgulandı, 114 umuma açık iş yeri ve 604 araç denetlenerek kontrol edildi.

EGM tarafından ülke genelinde yılbaşı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Isparta'da da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Türkiye Huzur Güven-9' uygulaması gerçekleştirildi.

Isparta'daki 'Türkiye Huzur Güven-9' uygulaması çerçevesinde ayrıca, toplu taşıma alanları - havalimanı- otogar - park ve bahçelerde, özellikle vatandaşların yoğun olduğu alışveriş merkezleri ile cadde ve sokaklarda kontroller gerçekleştirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde oluşturulan 51 ekip ve 300 polisin katılımıyla 26 farklı noktada yapılan uygulama kapsamında 114 umuma açık iş yeri denetimi yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 650 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin yakalandığı ve trafikte kontrol edilen 604 araçtan 9'unun sürücüsüne kusurları gereğince cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kentte, denetim yapılan umuma açık iş yerlerinde eksikliği bulunanlar için tutanak tutulduğu belirtildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur, Isparta, 3. Sayfa
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