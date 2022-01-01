Isparta'da yılbaşı öncesi 8 sahte alkol operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da yılbaşı öncesi 4 kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Polis tarafından 8 ayrı operasyon yapıldı. 121 farklı ev, iş yeri, depo arandı ve aramalar neticesinde çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 13 şüpheli şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından toplam 121 ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 582 litre alkol, bin litre sahte alkol yapımına yetecek 347 litre etil alkol, 239 adet likit alkol aroması, 176 adet tekrar doldurulması için kullanılan bandrollü boş şişe, 80 adet alkol yapımında kullanılmak üzere aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 10 adet tarihi eser obje ve sikke, 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Suç unsuru ürünlerle ilgili 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken haklarında ise adli işlem başlatıldı. Olaylarla ilgili bir şahsın bulunduğu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ISPARTA