Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor - Son Dakika

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

Valiliğin açıklaması

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, dün başlayan kar yağışının 14 saat sürdüğü belirtildi.

İl genelinde 8 köy yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşımın kesintisiz sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaşanana elektrik kesintileriyle ilgili şu bilgi aktarıldı:

"Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere yaklaşık yüzde 18 oranında aboneye henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi ulaştırılamamaktadır. Elektrik enerjisinin en kısa zamanda verilebilmesi için sorumlu ve görevli elektrik şirketleri ve bunlara destek olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile çevre illerden de gelen takviye ekipler (315 personel ve 118 araç ve iş makinesiyle) kesinti yaşayan vatandaşlarımıza bir an önce elektrik enerjisini verebilmek için çalışmalara aralıksız devam etmektedirler. Yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması ve ulaşılmasındaki zorluklar, arızaların giderilmesine ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikme yaşanmasına sebep olmaktadır."

Bazı bölgelerin geçici olarak 16 jeneratörle desteklendiği aktarılan açıklamada, uygun durumlarda kullanılmak üzere 6 jeneratörün de hazır bekletildiği vurgulandı.

Açıklamada, aralıksız ve takviye ekiplerle devam eden çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrin tamamına yakınında elektrik enerji ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Bazı sokaklarda ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile diğer illerden de sağlanan personel ve iş makinelerinin destekleriyle çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.