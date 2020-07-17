Isparta'da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Isparta'da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Isparta'da emniyet ekipleri, yol kontrolü sırasında durdukları otomobilde 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta'da emniyet ekipleri, yol kontrolü sırasında durdukları otomobilde 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta- Konya karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç içerisindeki şahıslarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolü sırasında durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Gelendost, Isparta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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