Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

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Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
6 saat önce
Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
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