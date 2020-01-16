Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

6 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı
Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 00:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]