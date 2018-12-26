Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı
34 dakika önce
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
ISPARTA'nın Yalvaç
ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
Kaza, gece Yalvaç'a bağlı Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaç'tan saat 00.30'da İstanbul
'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç
, Gelendost
ve Senirkent
ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:56 Kaynak: DHA
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