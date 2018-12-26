Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı
44 dakika önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç'tan İstanbul
'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Celeptaş köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç
, Gelendost
ve Senirkent
ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. 1'i ağır 17 yaralı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:25 Kaynak: İHA
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