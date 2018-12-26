Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı

Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı

44 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Yalvaç'tan İstanbul'a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Celeptaş köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. 1'i ağır 17 yaralı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:25 Kaynak: İHA

İstanbul, Yalvaç, Isparta, 3. Sayfa
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