Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı (2)

Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı (2)

1 saat önce

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı (2), System.String[]
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ 

Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:49 Kaynak: DHA

Kamil Koç, Yalvaç, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:36:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]