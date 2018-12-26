Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 17 Yaralı (2)
1 saat önce
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Isparta
'nın Yalvaç
ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Kamil Koç
firmasına ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:49 Kaynak: DHA
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