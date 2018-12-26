Isparta'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 24 Yaralı
1 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 1'i ağır 24 kişi yaralandı.
Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 1'i ağır 24 kişi yaralandı.
Yalvaç ilçesi Celeptaş mevkisinden İzmir
'e giden yolcu otobüsü buzlanma ve yoğun kar nedeniyle devrildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 24 kişi, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:48 Kaynak: AA
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