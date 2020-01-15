Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (4) - Son Dakika

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (4)

6 saat önce

YÜKSEKLİK KORKUSU NEDENİYLE OTOBÜSE BİNMİŞIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T.'nin, avukat olan ağabeyi Burak T.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (4), System.String[]

YÜKSEKLİK KORKUSU NEDENİYLE OTOBÜSE BİNMİŞ

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Fahrettin Yazar'ın kullandığı otobüsün takla atarak devrildiği kazada, aracın altında kalarak ağır yaralanan Enes T.'nin, avukat olan ağabeyi Burak T.'nin düğünü için Isparta'ya geldiği öğrenildi. Erzurum'da oturan ve üniversiteye hazırlanan Enes T.'nin dün saat 15.00'te Erzurum'dan 12 numaralı koltuğa bilet alarak, otobüsle Isparta'ya yola çıktığı belirtildi. Anne ve babası uçakla gelen Enes T.'nin, yükseklik korkusu nedeniyle otobüs yolculuğunu tercih ettiği kaydedildi.

'UNUTULMAYACAK'

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Enes T.'nin babası, "Oğlum yükseklik korkusu nedeniyle uçak bileti almaktan vazgeçip, otobüsle gelmeyi tercih etti. Ancak bu üzücü kaza meydana geldi. Isparta'da SDÜ Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve staj gören avukat oğlum Burak Tepe'nin düğününe gelmiştik. Öyle bir düğün oldu ki unutulmayacak" dedi.


Şarkikaraağaç, Erzurum, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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