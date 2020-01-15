Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı - Son Dakika

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

6 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 29 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta - Konya Karayolu üzerindeki Şarkikaraağaç Göksöğüt köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.


Isparta'dan Konya yönüne seyreden yolcu otobüsünün, sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesi üzeri kaza yerine Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost ve çevredeki ilçelerden çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Öte yandan, yaralıların yakın bölgedeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Isparta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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