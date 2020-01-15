Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1) - Son Dakika

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)

10 dakika önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1), System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.


Şarkikaraağaç, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki ateşkes masasından kalkan Darbeci Hafter'e bağlı güçler Trablus'u vurdu
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 08:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]