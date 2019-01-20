Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yolcu Otobüsünden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da Yolcu Otobüsünden Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Isparta'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde şüphe üzerine üst araması yapılan bir şahıstan 100 ekstasy ve skunk esrar ele geçirildi.

Isparta'da Yolcu Otobüsünden Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde şüphe üzerine üst araması yapılan bir şahıstan 100 ekstasy ve skunk esrar ele geçirildi. Narkotik polisince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri kente gelen otobüslere yaptıkları kontroller sırasında Antalya'dan gelen şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs ve şoförü kontrol eden ekipler, yolculara yaptıkları kimlik kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri A.E.'ye de üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda A.E.'nin üzerinden 100 adet ekstasy hap, esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğunu belirtilen 5.75 gram skunk esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.E., emniyetteki ifade ve işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Antalya, Polis, Isparta, 3. Sayfa
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