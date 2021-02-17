Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı

17.02.2021 14:37
Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı, System.String[]

Isparta Belediyesi, pazartesi günü akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile birlikte gerçekleştirdiği mücadele vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Isparta Belediyesi, pazartesi günü akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile birlikte gerçekleştirdiği mücadele vatandaşlardan büyük takdir topladı. Ekipler kar yağışının ardından don olayına karşın gerek yollarda, gerekse kaldırımlarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında, yağış ile birlikte belediye teyakkuza geçti. 24 saat esasına göre çalışma yürüten belediye ekipleri, yollardaki karı temizledi, trafikte herhangi bir olumsuzluğa meydan vermedi. Tüm kaldırımlar yaya ekiplerince temizlendi. Don olayına karşın gerek yollarda, gerekse kaldırımlarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı.

Şehirdeki karla mücadelenin ardından ekipler ayrıca kaldırım kenarlarında araç parklarından dolayı temizlenemeyen alanlarda da temizlik çalışması sürdürdü. Çalışmalarda toplanan karlar kamyonetlere yüklenerek taşındı. Belediye ekipleri ayrıca havaların eksilere düşmesi dolayısıyla güneş görmeyen ve buz tutan yollarda da tuzlama çalışmalarına devam etti. Merkezdeki çalışmalar, ara sokaklara ve kaldırımlara da taşındı. Ekipler kaldırımlarda da ince temizlik çalışmaları sürdürdü.

Şehirde hiçbir olumsuzluk yaşanmaması, mücadelenin en iyi şekilde yapılması dolayısıyla vatandaşlar çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar, "Belediyemiz son yıllarda gördüğümüz en iyi karla mücadelesini gerçekleştirdi. Evlerimizden çıktığımızda hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadık, zorluk yaşamadık. Böylesine iyi bir çalışma ortaya koyan, büyük bir gayret ve özveri gösteren belediyemiz ekiplerine ve Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyoruz" dediler. - ISPARTA

Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı
Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı
Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı

Şükrü Başdeğirmen, Pazartesi, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı - Son Dakika


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