Isparta'da yük treni kamyona çarptı: 1 yaralı
4 saat önce
ISPARTA'nın Gönen ilçesinde, yük treni ve kamyonun çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Gönen
ilçesinde, yük treni ve kamyonun çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Gölbaşı köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki yük treni, raylardan karşı yöne geçmeye çalışan Alaaddin E.'nin kullandığı kamyona çarptı. Kamyonun sürüklenerek yola savrulduğu kazada, Alaaddin E. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Alaaddin E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak