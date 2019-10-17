'Isparta'da yüzme bilmeyen kalmayacak'

Isparta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerimizin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan 'Yüzme bilmeyen Kalmasın' projesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda başladı.



Proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri nezaretinde ilimizde bulunan ilkokul 1 - 2 - 3 ve 4. sınıf ve ortaokul düzeyi 5 - 6. sınıf öğrencilerine yüzme dersleri veriliyor.



Proje, birer aylık periyotlarda ve 8 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu proje ile öğrencilerin tamamına, hem vücut gelişimi, hem de psikolojik olarak insan sağlığına onlarca faydası bulunan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için hayata geçirilen bu projede il merkez genelinde 4 bin öğrencinin yüzme eğitimi alacağını aktardı. - ISPARTA