Son Dakika Haberleri: Isparta'da 'zehir' operasyonu: 2 gözaltı
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Isparta'da 'zehir' operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, üst ve ikamet aramalarında farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, aparat ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Isparta'da 'zehir' operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, üst ve ikamet aramalarında farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, aparat ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.


Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, kent merkezindeki Doğancı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Y.Ö. ve M.Ç. isimli 2 şüpheliyi yakaladı.


Şahısların üzerlerinde ve ikametinde arama yapan narkotik ekipleri, 4 parça halinde 6.59 gram eroin maddesi, 20 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde kullanmada faydalanılan aparatlar ile paketleme için kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltında bulunan Y.Ö.'nün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ISPARTA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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