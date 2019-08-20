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Isparta'da zehir operasyonu: 2 tutuklama

1 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.

Isparta'da zehir operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy'de alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, O.Y.Y. (42) ve Y.D. (56) suçüstü yakalanırken, şüphelilerle birlikte 30 gram kubar esrar, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan O.Y.Y. ve Y.D. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
Şarkikaraağaç, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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