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Isparta'da zehir tacirleri tutuklandı

4 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.

Isparta'da zehir tacirleri tutuklandı, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ile bağlantılı olarak Isparta'ya uyuşturucu madde sağlayan sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Narkotik Polisinin bu kapsamda Isparta il merkezinde düzenlediği operasyonda, 10 gram eroin maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete sevk edilen şüphelilerden 5'ine, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Ç., S.Ç., M.Ç. isimli 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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