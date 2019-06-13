Isparta'da zehir tacirleri tutuklandı
4 saat önce
Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Antalya
ile bağlantılı olarak Isparta'ya uyuşturucu madde sağlayan sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Narkotik Polisinin bu kapsamda Isparta il merkezinde düzenlediği operasyonda, 10 gram eroin maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete sevk edilen şüphelilerden 5'ine, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, A.Ç., S.Ç., M.Ç. isimli 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ISPARTA
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