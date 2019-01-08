Son Dakika Haberleri: Isparta'da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Gözaltı

Isparta'da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Gözaltı

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 15 parça halinde eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta'da Zehir Tacirlerine Darbe: 10 Gözaltı, System.String[]
Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 15 parça halinde eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına geniş çaplı çalışma başlattı. Narkotik polisinin önceden tespit ettiği farklı adreslerde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde şüphelilerle birlikte 15 parça halinde 36 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sine 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, diğer İ.G., R.A. ve T.C. isimli 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyette sorguları devam eden 3 şüphelinin, gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:34 Kaynak: İHA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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