Son Dakika Haberleri: Isparta'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Isparta'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

1 saat önce

ISPARTA'da TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Isparta'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı, System.String[]
ISPARTA'da TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

?Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin kimliği tespit edilemeyen 32 FL 140 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. 32 PA 693 plakalı hafif ticari araç da kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 3 yaralı da kentteki başka hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Isparta- Antalya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:06 Kaynak: DHA

Antalya, Isparta, Güncel
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