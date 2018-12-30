Son Dakika Haberleri: Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı

Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı

55 dakika önce

- Isparta'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 2'si ağır 5 yaralıISPARTA - Isparta-Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

- Isparta'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
Isparta- Antalya karayolunda feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

ISPARTA - Isparta-Antalya karayolunda tır ile kafa kafaya çarpışan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Isparta - Antalya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 32 GE 305 çekici ve 32 FL 140 dorse plakalı tır ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Olayın meydana geldiği dakikalarda, aynı yolda seyreden 32 PA 693 plakalı otomobil de kazaya karışan kamyona arkadan çarptı.
Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılardan Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapalı kaldığı belirtildi.
Öte yandan, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrasında kapanan yolun tekrar trafiğe açıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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