Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 21 Yaralı
1 saat önce
Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Isparta- Afyonkarahisar
karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi
kavşağına yakın bölgede meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyreden biri minibüs 3 aracın çarpışması sonucu toplam 21 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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