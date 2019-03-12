Son Dakika Haberleri: Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 21 Yaralı

Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 21 Yaralı

1 saat önce

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 21 Yaralı, System.String[]
Isparta- Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyreden biri minibüs 3 aracın çarpışması sonucu toplam 21 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile polis sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Isparta, Güncel
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