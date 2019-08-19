Son Dakika Haberleri: Isparta'daki 24 köyün çöplerini Eğirdir Belediyesi topluyor
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Isparta'daki 24 köyün çöplerini Eğirdir Belediyesi topluyor

1 saat önce

Isparta Eğirdir Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereğince, Eğirdir'e bağlı 29 köyden 24'ünün çöpleri, Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınmaya başlanıldı.

Isparta'daki 24 köyün çöplerini Eğirdir Belediyesi topluyor, System.String[]
Isparta Eğirdir Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereğince, Eğirdir'e bağlı 29 köyden 24'ünün çöpleri, Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınmaya başlanıldı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Sevinçbey, Bademli, Beydere, Barla ve Bağören köylerinin şu an için güzergah dışında kaldığını, ancak diğer 24 köyün çöplerinin Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak, Isparta Koçtepe Katı Atık Toplama Merkezi'ne götürüldüğünü belirtti.

Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı'da köylerdeki çöplerin Eğirdir belediyesi tarafından, bekletilmeden alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Isparta İl Özel İdaresi ile Eğirdir Belediyesi arasında yapılan protokole destek veren AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, S. Sadi Bilgiç ve Mehmet Uğur Gökgöz ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'na, köy muhtarları adına teşekkür etti. - ISPARTA
Veli Gök, Eğirdir, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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