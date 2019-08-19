Isparta'daki 24 köyün çöplerini Eğirdir Belediyesi topluyor
1 saat önce
Isparta Eğirdir Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereğince, Eğirdir'e bağlı 29 köyden 24'ünün çöpleri, Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınmaya başlanıldı.
Isparta Eğirdir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol gereğince, Eğirdir'e bağlı 29 köyden 24'ünün çöpleri, Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınmaya başlanıldı.
Konu ile ilgili olarak bilgi veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök
, Sevinçbey, Bademli
, Beydere, Barla
ve Bağören köylerinin şu an için güzergah dışında kaldığını, ancak diğer 24 köyün çöplerinin Eğirdir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak, Isparta Koçtepe Katı Atık Toplama Merkezi'ne götürüldüğünü belirtti.
Yukarı Gökdere
Köyü Muhtarı Ahmet Sarı
'da köylerdeki çöplerin Eğirdir belediyesi tarafından, bekletilmeden alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Isparta İl Özel İdaresi ile Eğirdir Belediyesi arasında yapılan protokole destek veren AK Parti
Isparta Milletvekilleri Recep Özel
, S. Sadi Bilgiç ve Mehmet Uğur Gökgöz
ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'na, köy muhtarları adına teşekkür etti. - ISPARTA
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