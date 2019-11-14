Son Dakika Haberleri: Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak
Son Dakika Spor Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak - Son Dakika Spor

Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak

7 saat önce

Isparta'da son yıllarda yapılan 9 bin öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına 3 bin kapasiteli yenileri daha ekleniyor.

Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak, System.String[]

Isparta'da son yıllarda yapılan 9 bin öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına 3 bin kapasiteli yenileri daha ekleniyor.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile birlikte SDÜ Doğu Kampüsü içinde inşaat çalışmaları devam eden yurt binalarında incelemelerde bulundu.


Vali Seymenoğlu, beraberindeki yetkililerle birlikte inşaatları yapan firma yetkililerinden projeler hakkında bilgi aldı.


Yapımlarına 2018 yılı ortalarında başlanan ve 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlan yurt kampüsünde, sosyal alanlarla birlikte toplam 10 blok bulunduğu kaydedildi.


Yurtlar tamamlandığında, yeni blokların 3 bin öğrencinin barınmasına imkan sağlayacağı belirtildi.


Diğer yandan, Vali Seymenoğlu inşaat incelemeleri sonrasında, 2017 yılında hizmete giren ve 5 bin öğrenciye hizmet veren yurdun sosyal tesislerinde de incelemelerde bulunarak, yöneticilerden bilgi aldı. - ISPARTA

Yurtlar Kurumu, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:59 Kaynak: İHA
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