Isparta'daki 326 çocuk parkı aralıksız dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı ve parklar ile mesirelik alanlardaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelindeki 326 çocuk parkı dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Son olarak Çünür ve Akkent TOKİ Mahallelerindeki parklarda çalışma gerçekleştirilirken, mahalle muhtarları da yapılan dezenfeksiyondan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, gerek yerleşim gerekse nüfus olarak geniş bir mahalle olduklarını söyleyerek, "Mahallemizdeki parklarımızda ailelerimiz, çocuklarımız vakit geçirmektedir. Parklarımız sağlık açısından periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Yine sivrisinek ile mücadele konusunda da aralıksız çalışmalar sürdürülüyor. Belediye Başkanımıza mahallemize ve çocuklarımıza verdiği değerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" dedi.

Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş da, pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de Isparta Belediyesinin dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi. Muhtar Çevikbaş, "Yapılan çalışmalarda dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" derken, vatandaşlar olarak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerken, parkların daha temiz kullanılması yönünde çağrıda bulundu. Çevikbaş, "Çevremizi temiz tutalım, koruyalım. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA