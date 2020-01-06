Isparta'daki 8 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika

Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta'nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kentte, Uluborlu - Eğirdir - Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı belirtildi.



Isparta'nın Sütçüler ilçe merkezinde kar tatili olmadığı belirtilirken, ilçeye bağlı Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. - ISPARTA