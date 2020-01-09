Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık malzeme desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık malzeme desteği - Son Dakika Spor

Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık malzeme desteği

7 saat önce

Isparta Valiliği kentte faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık malzeme desteği, System.String[]

Isparta Valiliği kentte faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.


İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen törenle, faaliyet gösteren 40 amatör futbol kulübüne, toplam 250 bin lira değerinde çeşitli malzeme desteğinde bulunuldu.


Malzeme dağıtım törenine Vali Ömer Seymenoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Isparta'da faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri ile sporcuları katıldı.


Törendeki konuşmasında amatör kulüplerin sporun olmazsa olmazı olduğunu belirten ve sporun olduğu yerde kötü alışkanlıkların çok daha az görüldüğünün altını çizen Vali Seymenoğlu, " Spor derneklerinin hangi branşı olursa olsun hepsi bizim başımızın üstüne. Bütün spor kulüplerine elimden geldiği kadarıyla, fırsat yaratabildiğim ölçüde ya kulüplerini ziyaret ediyorum yada Valilikte çeşitli zamanlarda bir araya geliyoruz. Onun için spor kulüpleri olmazsa olmazımız." dedi


Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan ve Valilik olarak tüm spor kulüplerinin yanında oldukları mesajını veren Vali Seymenoğlu, "Spor sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için en önde gelen uğraş alanlarından biridir. Onun için Valilik olarak İl Özel İdaresi olarak her zaman yanınızdayız. Nerede saha imkanı varsa, nerede sportif tesis varsa hukukun el verdiği ölçülerde hepsi size açık" dedi.


Spor kulüplerinde alt yapının önemine de değinen ve bu konuda bir öz eleştiride bulunan Vali Seymenoğlu, "Profesyonel spor kulüplerinin gelişebilmesi ve başarılı olabilmesi için alttan gelen bir genç nesil olması lazım. Örneğin Isparta'nın profesyonel bir futbol kulübü yok, en üst lig takımımız Isparta Spor o da amatör ligde mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Isparta Spor'da kaç yerli oyuncu var diye sordum, yok dediler. Gönül isterdi ki Isparta Spor'da oynayan çocukların hepsi buradan yetişmiş oyunculardan oluşsun, bu da amatör spor kulüpleri için motivasyon kaynağı olurdu. Ama maalesef yok" diye konuştu.


Vali Seymenoğlu daha sonra hazırlanan malzemeleri amatör futbol kulüpleri temsilcileri ve sporcularına teslim ederek tüm kulüplere başarılar diledi. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
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