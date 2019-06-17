Isparta'daki Atlı Dayanıklılık Yarışları tamamlandı

Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Binicilik Federasyonu Gül Şehri Kupası, Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü'nde bulunan Isparta Atlı Spor Kulübü (IASK) tesislerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Binicilik Federasyonu Gül Şehri Kupası, Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü'nde bulunan Isparta Atlı Spor Kulübü (IASK) tesislerinde gerçekleştirildi. Toplam 4 gurupta yapılan yarışlar sonrasında dereceye girenlere kupaları ve ödülleri takdim edildi.



Isparta Belediyesi tarafından da destek verilen organizasyonda yarışlar Atlı Dayanıklılık 24 km kalifikasyon, 48 km Atlı Dayanıklılık Geliştirme, Atlı Dayanıklılık bir yıldızda 83,5 kilometre ve Atlı Dayanıklılık 2 yıldızda 95 kilometre koşuları yapıldı.



Dereceye girenlere ödülleri Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve protokol üyeleri tarafından verildi.



Gözgün: "Isparta olarak Türkiye'nin en iyi ve güzel parkurlarından birisine sahip"



Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün kupa takdim töreninde yaptığı konuşmada Isparta'nın böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmasının, belediye olarak kendilerini duygulandırdığını söyledi. Isparta olarak Türkiye'nin en iyi ve güzel parkurlarından birisine sahip olduklarını anlatan Gözgün, "Bundan sonraki süreç daha da güzel olmalı. Her türlü spor dallarında destek veren Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in hepinize selamlarını iletmek istiyorum. Bu ev sahipliği önümüzdeki zamanlarda daha organize, daha güzel ve dünyanın dört bir yanından canlı yayınlarla seyredilebilen yarışlara döneceğine inanıyorum. Kazasız belasız bir yarışı atlatmak bizleri mutlu etti. Yurt dışından yarışmacıların olduğunu görmek ayrıca mutluluk vericidir. Türkiye'nin dört bir yanından 38 atla katılım sağlayan, Isparta'mıza ciddi anlamda bir değer verdiğine inandığım ve Türk'ün ata sporu olan atçılığı en güzel şekilde bugün tanıtımına vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Isparta Atlı Spor Kulübü Başkanı ve Binicilik Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Yeter de, "Dostlara ve yarışmacılara buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık" şeklinde konuştu.



İşte, yarışmada dereceye girenler



Öte yandan, yapılan yarış kategorileri ve dereceye giren isimler şu şekilde; "Atlı Dayanıklılık Geliştirme 48 km: Ulrıke Nöth, Şükrü, Kerem Küllü, Süleyman Karademir, Faısal A F Aljaberi, Yavuz Koçak, Nihan Özyurt, Tekin Aras.



Atlı Dayanıklılık bir yıldız 83,5 km: Berk Önen, Buğra Baştuğ, Burak Yeter, Gökhan Kuş, Furkan İnanç Namlu, Kathy Akkaya.



Atlı Dayanıklılık iki yıldız: Jülide Gültekin, Hasan Sencer Baştuğ, İlayda Baştuğ, İrem Kavraz.



Atlı Dayanıklılık 24 km Kalifikasyon Koşusu: Ali Uzunköprü, Derin Ejder, Enes Furkan Serin, Mustafa Erden Karagöz, Erkan Demir, Jülide Gültekin, Deren Çetinbağ, Burcu Akar". - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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