Son Dakika Haberleri: Isparta'daki cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'daki cinayet

1 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile köy muhtarını öldürdü.
İddiaya göre, Antalya'dan yaklaşık 20 gün önce ilçeye bağlı Çetince köyüne gelen R.D, akşam saatlerinde imam nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ile barışmak için köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i de yanına alarak kayınpederi Orhan Aydoğmuş'un evine gitti.
R.D, evin yanındaki tarlada bir araya geldiği kayınpederi ve imam nikahlı eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada R.D, kayınpederi ve eşi ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'e av tüfeğiyle ateş ederek, otomobille olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Orhan ve Asiye Aydoğmuş ile Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerince Gelendost ilçesi yakınlarında yakalandı.
Isparta, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
2,5 yaşındaki bebek çiğköfte yoğurma makinesine düşürek can verdi BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA 2 GÜNLÜK ERKEK CESEDİ BULUNDU Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'daki cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]