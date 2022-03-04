Isparta'daki elektrik arızalarına 400 personelle müdahale ediliyor - Son Dakika
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Isparta'daki elektrik arızalarına 400 personelle müdahale ediliyor

04.03.2022 00:03
Isparta'daki elektrik arızalarına 400 personelle müdahale ediliyor

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edilerek, ekibin 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.

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Isparta, Akdeniz, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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