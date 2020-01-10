Isparta'daki gazeteciler 10 Ocak kahvaltısında buluştu - Son Dakika

Isparta'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın ve medya mensupları, Vali Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kahvaltıda bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte sorunlar konuşuldu.



Etkinliğe onur konuğu olarak Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Samimi ve hoş bir ortamda gerçekleşen etkinlikte sorunlar konuşularak, çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu.



Başdeğirmen: "Kalemini silah olarak tutanlardan sıyrılarak hep birlikte bugünlere geldik"



Ziyarette konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise günün anlam ve önemine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti: "Böyle bir günde beraber olmak büyük bir onurdur. Yıllardır Ispartamız için beraber olduk. Gerçekten zor şartlar altında çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Her sektörün kendine özgü zorlukları vardır. Kimsenin işi kolay değildir. Hep birlikte kalemini silah olarak tutanlardan sıyrılarak bugünlere geldik. Aslı astarı olmayan, belgesiz ve dayanıksız haberlere itimat etmediğinizi biliyorum. Fütursuzca yapılan haberleri desteklememelisiniz. Mesleğiniz ile ilgili bazı düzenlemeler olmalı, mesela her önüne gelen internet sitesi açmamalıdır. Sektörünüz gelişiyor, hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.



Seymenoğlu: "Esas olan manevi destektir"



Etkinlikte basın mensuplarını yalnız bırakmayan isimlerden biri de Vali Ömer Seymenoğlu oldu. Basın mensuplarına manevi desteği sonuna kadar verdiklerini belirten Seymenoğlu, "Bu anlamlı gününüzü kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sıkıntılara rağmen gazetecilik mesleğini sonsuza kadar sürdüreceğinizi biliyorum. Sıkıntılar ve dertler var. Mali sıkıntılarınız da var. Bizde vilayet olarak yasal çerçeve de destek olmaya çalışıyoruz. Sizlere sonuna kadar manevi destek sunuyoruz. Manevi destek maddi destekten daha önemlidir diye düşünüyorum. Bu işi yaparken niyetinizin iyi olması lazım. Sizler iyi niyetli insanlarsınız" şeklinde konuştu.



Vali'den 1,5 milyonluk turist hedefi



Etkinlikte 2020 yılı turist hedefinden de bahseden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Bu yılki hedefimiz 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti Isparta'da misafir etmek. Davraz Kayak Merkezimiz, Milli ve Tabiat Parklarımız, Yaylalarımız, Gülümüz ve Lavantamızla büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli iyi değerlendirirsek hem esnafımız hemde medyamız kazanır" dedi. - ISPARTA