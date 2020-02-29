Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor

Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı

6 saat önce

Isparta U19 Futbol Ligi'nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.

Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı, System.String[]

Isparta U19 Futbol Ligi'nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.


Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan Güneykentspor - İleydağıspor ve Gülcüspor - Senir Belediyespor müsabakalarında genç futbolcular, "Milletimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun" pankartıyla karşılaşmaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mücadelelerle ilgili Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi. - ISPARTA

Isparta, Futbol, İdlip, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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