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Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı
6 saat önce
Isparta U19 Futbol Ligi'nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
Isparta U19 Futbol Ligi'nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.
Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan Güneykentspor - İleydağıspor ve Gülcüspor - Senir Belediyespor müsabakalarında genç futbolcular, "Milletimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun" pankartıyla karşılaşmaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mücadelelerle ilgili Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi. - ISPARTA
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