Isparta'daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Isparta'da Anadolu Mahallesi 131. Cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Gamze Esgicioğlu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, aralarında genç kadının sevgilisinin de bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 erkek şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye 3 araçla getirilen şüpheliler, içeriye mahkum girişinden alındı. - ISPARTA

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