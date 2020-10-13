Isparta'daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Isparta'daki kadın cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
13.10.2020 17:11
Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Isparta'da Anadolu Mahallesi 131. Cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Gamze Esgicioğlu bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, aralarında genç kadının sevgilisinin de bulunduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 erkek şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye 3 araçla getirilen şüpheliler, içeriye mahkum girişinden alındı. - ISPARTA
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